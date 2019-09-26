透過活化中正堂售票室空間，設計推理遊戲，讓民眾體驗更多元的文化藝術。（EX-亞洲劇團提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府文化觀光局活化中正堂售票室，和EX-亞洲劇團攜手推出「亞洲有藝室」，設計破案遊戲，讓民眾接觸更多元的文化藝術。文觀局指出，28日起，中正堂有對外開放及展演活動期間，即可進入「亞洲有藝室」完成破案任務，體驗演員們舞台魅力。

苗栗縣首座中型演藝廳「中正堂」啟用於1983年，可容納721席次，其中售票室隨時代變遷，沉寂已久，今年文觀局與苗栗在地劇團「EX－亞洲劇團」合作，轉型售票室空間，打造「亞洲有藝室」，規畫系列藝文展覽活動，落實在地藝文扎根。

EX－亞洲劇團指出，亞洲有藝室首檔推出的《Season-1門票哪裡去了？》，透過國內戲劇理論與精闢高深的古印度戲劇「味論」，設計輕鬆好玩的互動式解謎遊戲，讓民眾體驗面部表情搭配呼吸變化引導情緒流轉，並操控顏色燈光找出線索真相，藉親身體驗模擬舞台劇演出情境、對應表演情緒和台詞搭配，感受演員站在舞台上的魅力，認識劇場的幕後工作。

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