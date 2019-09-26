才從塞爾提克跳槽籃網的厄文，還沒出賽就遭逢噩運！籃網26日官方宣布，厄文在練習賽時不慎遭到隊友肘擊，造成臉部骨折傷勢，暫被列在每日觀察名單，雖不清楚他將缺席多久，看來厄文很有可能在季前訓練營戴上面具出場。

厄文今夏跟籃網簽下4年1.41億美元合約，由於跟他一起加盟籃網的杜蘭特，已確認新球季提前報銷，厄文將會扛下籃網第一進攻點的重任，沒想到昨天意外遭到肘擊臉部，籃網總教練艾金生更陪他前往醫院，進而缺席季前記者會。

不過厄文的傷勢看來並無大礙，籃網總管馬克斯表示，這只是球員在練習賽當中，遭到不小心肘擊臉部，「其實這種事情經常發生，只是這次碰巧是厄文被打到，我不想猜到他的傷勢有多嚴重，但無論誰受傷，我們都會詳細檢查。」

其實厄文變身「面具俠」一點也不陌生，他在效力騎士與塞爾提克時期，都曾因為臉部受傷戴上面具出賽，只是籃網今年首場熱身賽將於10月5日開打，隨後10月10日、12日要打NBA中國賽，假如厄文不打，大陸球迷勢必相當失望。

(中時電子報)