2019.09.25新聞深喉嚨 自家地盤採點送「米券」衝人氣 先助明文脫錢鎖 顧難保綠朝？

高雄市長韓國瑜深陷「挖石油」爭議，日前更與行政院長蘇貞昌對嗆，雙方劍拔弩張。媒體人陳揮文直言，他很難勸韓戒急用忍，但如今聲勢下滑，「黑韓產業鏈」與個人因素各佔比例，韓自己也要檢討。

陳揮文在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》表示，韓國瑜聲勢面臨強烈打擊，「1450」對韓攻擊無所不在，韓又無法戒急用忍屢屢失控；若去年九合一大選也這攻勢，韓恐怕根本無法當選。

陳揮文直言，韓國瑜聲勢至此，除了很大部分是「黑韓產業鏈」陷害的，其實一部分也是自己「自爆」的。這兩個因素各佔比例，你可以說是8：2或7：3，要說5：5也可以，但總之對普羅大眾而言，這整體形象是混為一談的。

話鋒一轉，陳揮文感嘆，韓國瑜可能會很生氣認為都是黑韓產業鏈在黑他，但其實韓自己也有地方要檢討；韓可能會很生氣說都是韓黑在亂講，但其實很多也是他自己移花接木的。像報紙頭版做韓與蘇貞昌互嗆，事實上這對蘇一點影響都沒有，因為不是蘇要選，蘇只是個掩護總統蔡英文的B咖，韓無法戒急用忍的結果，就是害到自己。

(中時電子報)