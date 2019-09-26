美國藉助聯合國大會一般性辯論的舞台，對大陸貿易政策再次發起不實的攻擊，指責大陸拒絕實施2001年加入世界貿易組織時承諾的改革。大陸鷹派黨媒《環球時報》社評強調，陸美即將在10月初舉行新一輪經貿高級別磋商，雙方前一階段為推動談判開展了排除部分商品新徵關稅的積極互動，在這種時候發表針對對方的激烈言論很不恰當。

社評認為，就像美方在聯合國大會上所說的，雙方需要達成對彼此都有利的協定，一年半的打打談談證明，促進實現這個目標不是誰求誰的事，不是某一方的單方面責任，陸美雙方都需盡力，相向而行。

社評批評，美方一些人最近幾年一再向世界耍大牌，搞強權，成為世界不確定性的頭號來源，嚴重衝擊了全球經濟復甦。然而美方仗著自己塊頭大，嗓門高，一個勁的把自己的責任往別家頭上甩。但要實事求是地告訴華府：你們的貿易政策形象比北京差多了。破壞自由貿易、癱瘓WTO機制、大搞單邊主義的都是你們。

社評稱，大陸高速發展的經濟和迅速擴大的對外貿易向世界提供了大約30％的增長動力，比美國提供的還要高。更重要的是大陸從不搞貿易強權，任何國家有貿易糾紛都採取協商的方式努力加以解決，同大陸搞經濟合作，所有國家都可以充分保持自己的尊嚴，不被政治要脅。

美國不僅GDP總量全球第一，人均GDP也高出歐洲主要國家一截，這種條件下居然有那麼一些人覺得「吃虧了」！請問他們作為世界最富有的大國吃什麼虧了？事實恰恰相反，問題其實出在一些人極力鼓吹的「美國特殊論」上，不僅要當第一，而且這樣的第一不能面臨任何競爭和挑戰。WTO規則是美方主導制訂的，可因為大陸在這一規則下經過努力發展了起來，美方一些人就痛恨起了規則本身，認為它們做了大陸高速發展的幫凶。一句話，對自己絕對有利的規則才是好規則，否則就是「不公平」，就是「吃虧」。

(中時 )