美國之音26日報導，香港反修例抗議風波持續逾三個月仍未平息，組織多次大規模示威的民間人權陣線26日表示，已向警方申請於大陸十一國慶當日舉行「沒有國慶，只有國殤」遊行，稱若遊行不獲批准，建議全民自發遊走全九龍，進行「大閱兵」。面對即將出現的抗議浪潮，北京是否會祭出更嚴厲的手段防止國慶大典被打擾？還是香港民眾在目前一國兩制框架下仍有足夠的自由空間表達政治、社會訴求？十一國慶儼然成為了香港一國兩制的試金石。

據報導，香港民意研究計畫研究所主席及行政總裁鍾庭耀認為：「大約在10月1日，或可能9月30日，人們會上街抗議、示威，用某種方式讓中國政府丟臉」。他談到一國兩制時說：「這實際上是考驗中共對香港社會的進步派這邊、對資本主義體制這邊的容忍度和接受度。」

香港特首林鄭月娥24日宣布，十一國慶升旗典禮將改為在室內舉行。顯示港府同樣意識到國慶升旗典禮可能遭遇強烈社會示威反彈。

香港民意研究計畫（香港民研）8月底民調顯示，香港民眾對一國兩制的信任度僅剩34％，不信任度高達6成以上。

鍾庭耀說：「香港民眾……內心深處，他們對中國的制度，司法制度、社會和政治制度沒有多少信心。」「幾個月過去，人們的憤怒已逐漸重新聚焦在制度問題本身。」

與此同時，香港民研中心24日公布特首支持度的最新民調結果，林鄭月娥的最新評分為24.9分，支持度為18％，反對率為74％，民望淨值為-57％。特區政府方面，最新滿意度為12％，不滿率為76％。

值得關注的是，該調查在沒有提示及只列舉一種專案的情況下，41％受訪者認為特首林鄭月娥的新一份施政報告應為重點處理修訂《逃犯條例》引發的一連串問題，之後才依序重點處理房屋、政制發展、政治及民生問題。香港民研資料科學經理戴捷輝說，香港民眾對於一國兩制是反對比支持多。這是一個負面的數字結果。

美國之音報導，林鄭月娥今天（26日）將在灣仔舉辦首場社區對話，不過，許多年輕抗議者並不對這場對話行動有任何期望。香港理工大學社會政策及行政學系三年級學生潘偉良說，社區對話對於解決現狀毫無助益。這些對話其實都只是港府重複的手法，缺乏實質幫助。

大陸外交部駐港副特派員宋如安25日在香港宴請外媒時，面對記者提問有關香港抗議活動若在十一慶祝期間進一步升級，北京是否將會派兵或動用武力解決時，沒有做出具體回復。

(中時 )