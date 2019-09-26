美國總統川普25日表示，中美貿易協議可能比預期還早達成，意味著持續15個月的中美貿易大戰，有可能比預期更早落幕。

川普在紐約向記者表示：「大陸非常想要達成協議，中美貿易協議可能比民眾預期的還要早達成。」

川普24日在聯合國大會發表演說，還嚴厲指責大陸的貿易手法，表示他不會接受「不好的協議」。

(工商 )