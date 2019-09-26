川普：陸美貿易協議可能比預期還早達成 10:382019/09/26 工商 顏嘉南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普25日表示，中美貿易協議可能比預期還早達成，意味著持續15個月的中美貿易大戰，有可能比預期更早落幕。 川普在紐約向記者表示：「大陸非常想要達成協議，中美貿易協議可能比民眾預期的還要早達成。」 川普24日在聯合國大會發表演說，還嚴厲指責大陸的貿易手法，表示他不會接受「不好的協議」。 (工商 ) #貿易 #協議 #預期 #川普 #中美貿易 也許您會感興趣 推薦閱讀 金九銀十加持 陸消費股行情俏 04:102019/09/23 焦點新聞 台經院：第四季衰退挑戰仍大 04:102019/09/23 金融．稅務 美媒再揭 川普施壓烏克蘭總統前先扣軍援 15:302019/09/24 國際 LED陷長夜 東貝愁還錢 04:102019/09/25 財經要聞 陸港觀盤－三大面向助攻 投資價值浮現 04:102019/09/25 全球財經 智易現增資金 有望11月到位 04:102019/09/25 證券．權證 第一千金超兇亮相 竟羞見2點凸出 09:492019/09/25 星奇 與烏總統通話紀錄公布 川普不斷要對方查拜登 23:312019/09/25 國際 元大寶華上修今年經濟成長預測至2.3％ 梁國源：沒想到台商回流效應如此高 04:102019/09/26 財經要聞 川普施壓烏總統 查拜登兒子 04:102019/09/26 國際大事 國際熱門新聞 華裔員工跳樓 工程師：美職場壓力大 - 國際 賠大了！陸豬瘟損失代價 不亞於戰爭 - 國際 惡狠狠死瞪川普沒用！專家：環保少女恐引火上身 - 國際 不顧陸反對！美兩院外委會通過《香港法案》 - 國際 助台固邦交 美參議院外委會通過「台北法案」 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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