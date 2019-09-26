109歲北京南苑機場 正式結束民航運營 08:542019/09/26 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 9月25日，市民在機場旁拍攝飛機降落。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 9月25日，乘坐最後一班由北京南苑機場起飛的旅客向媒體展示自己的登機證。（照片取自中新網） 9月25日，旅客在南苑機場乘坐最後一個商業運行航班KN5957航班前往溫州。（照片取自中新網） 隨著北京大興國際機場啟用，北京南苑機場25日晚關閉，航班將全部遷往北京大興國際機場。 南苑機場是中國歷史上第一座機場，始建於1910年。1949年8月，中國人民解放軍第一個飛行中隊在南苑機場成立，並執行了中華人民共和國開國大典的飛行任務。1986年，南苑機場成為軍民兩用機場，成為中國聯合航空有限公司的主運營基地。 (旺報 ) #機場 #南苑 #北京 #中國 #飛行 也許您會感興趣 推薦閱讀 基隆港區無人機禁飛 動力飛行傘竟無法可管 18:212019/09/23 生活 香港機場旅客大跌 70家航空呼籲減起降費 19:422019/09/23 兩岸 競逐中南美 北京砸錢 華盛頓威脅 21:222019/09/23 國際 安捷累計346名學員 49名成國籍航空機師 13:372019/09/24 生活 台媒吹爆北京大興機場 陸網狂酸：還缺榨菜茶葉蛋 23:252019/09/24 兩岸 南苑機場本周關閉民用航空 倒計時牌成旅客打卡點 12:322019/09/25 兩岸 大興機場25日首航 南航拔得頭籌飛往廣州 19:552019/09/25 兩岸 北京大興機場啟用 通關登機神速 04:092019/09/26 話題觀察 桃機第3航廈牛步 最快再等5年 04:092019/09/26 話題觀察 大興機場啟用 北京拉近全球 04:102019/09/26 兩岸要聞 兩岸熱門新聞 台媒吹爆北京大興機場 陸網狂酸：還缺榨菜茶葉蛋 - 兩岸 閱兵村揭密 每天訓練近3萬步 - 焦點新聞 - 旺報 陸國慶日 或成香港一國兩制試金石？ - 兩岸 陸艦艇新時代 075兩棲攻擊艦下水 - 焦點新聞 - 旺報 陸國產航母加兩棲攻擊艦 遠海作戰艦隊成型 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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