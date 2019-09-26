9月25日，乘坐最後一班由北京南苑機場起飛的旅客向媒體展示自己的登機證。（照片取自中新網）

9月25日，旅客在南苑機場乘坐最後一個商業運行航班KN5957航班前往溫州。（照片取自中新網）

隨著北京大興國際機場啟用，北京南苑機場25日晚關閉，航班將全部遷往北京大興國際機場。

南苑機場是中國歷史上第一座機場，始建於1910年。1949年8月，中國人民解放軍第一個飛行中隊在南苑機場成立，並執行了中華人民共和國開國大典的飛行任務。1986年，南苑機場成為軍民兩用機場，成為中國聯合航空有限公司的主運營基地。

(旺報 )