林濁水臉書。（摘自林濁水臉書）

國民黨總統參選人韓國瑜自黨內初選後，民調持續落後。對此，民進黨前立委林濁水發現，過去民眾對黨提名候選人不滿意，流行的是雖然藍繼續投藍，綠繼續投綠，但都是含淚投票。但如今身處極端政治時代，林發現國民黨鐵票軍公教有可能放棄韓、含淚投總統蔡英文，「韓國瑜威力真是恐怖到翻轉了台灣投票的慣性」。

林濁水於臉書發文表示，過去民眾對黨提名候選人不滿意，流行的是雖然藍繼續投藍，綠繼續投綠，但是含了一把淚。但是如今極端政治時代，含淚投票進階成2.0；一向國民黨稀鬆平常搶7成的軍公教，現在大批大批地棄韓含淚支持蔡。可見韓國威力真是恐怖到翻轉了台灣投票的慣性。

林濁水認為，極端政治其實應有更大的價值：衝擊到如蔡連任也必須經過有意義的激烈競爭，政局因此得到機會重新開機。如今機會隨著郭退選，民眾黨組得七零八落而遠去，只留下藍含淚投綠，綠含淚投藍的怪象，真是可惜可嘆。

(中時電子報)