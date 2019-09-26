郭台銘日前宣布退出國民黨，將黨證及榮譽狀退還台北市黨部，黨部主委黃呂錦茹「建請黨中央慰留」，經秘書長曾永權批示，黨主席吳敦義與高層交換意見，決議慰留郭台銘。但永齡基金會副執行長蔡沁瑜卻說，「絕不接受慰留！」。對此，有港媒就認為，這做法讓事情更複雜了。若「郭家軍」和國民黨候選人競爭，是否該受黨紀處分？需不需要開鍘？

港媒中評社今發出快評指出，慰留的決定，雖決定看似對郭釋出善意，但卻可能讓國民黨陷入更複雜局面，最終可能落得兩面都不討好的下場，更對國民黨2020參選人韓國瑜的選情難有加分作用。

評論稱，顯然郭台銘對於國民黨已完全死心，他雖不選2020，但其對於政治的佈局卻未停歇，除了將與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲繼續在立委提名合作、互推人選外，也在醞釀安排自己的人馬，投入一些深藍選區，要和挺韓立場鮮明的國民黨候選人競爭，「搶攻正藍大旗」。

因此，國民黨這樣一個慰留的動作，顯然有些多餘，畢竟以國民黨的認知，郭現仍是國民黨員，就應受黨紀規範，屆時郭幫民眾黨的立委候選人站台，或推派「郭家軍」和國民黨候選人競爭，是否該受黨紀處分？需不需要開鍘？評論並做出總結認為，國民黨現在應整理好隊伍，建立軍心，調整步伐，無需在郭台銘事件上打轉。

郭台銘背棄承諾退黨 商界批：沒誠信令人唾棄

(中時電子報)