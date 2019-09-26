台南文化中心陪伴民眾走過35年歲月，今年以「敬劇場」為主題策畫一系列活動，9月27日至11月30日，為期2個月，除了館內外一連串精彩展演，也將在戶外及不同場域安排各類型活動，串連不同空間藝術氛圍，將館慶喜悅分享到城市各角落，廣邀台南市民齊來回味台南文化中心與這座城市的共同成長回憶。

台南文化中心矗立35年，35年來不同的國際性演出、國內外各優質團隊都曾在這個城市帶來最精彩的展演，陪伴市民以藝文滋養心靈的成長。今年以「敬劇場」為主題，希望大家重新思考一座文化中心誕生的意義，重啟曾在劇場的感動時刻！

35周年館慶共規畫24場表演活動、2檔展覽、10場藝文講座、3場親子藝能活動、2場工作坊。10月26日將在文化中心演藝廳，集結台南在地重要表演團體，做一場跨齡集體記憶，邀請不同年齡觀眾走進劇場，搭乘時光機感受35年來在劇場的每一段時光，11月將出版「敬 劇場─臺南文化中心35週年特刊」，以中小學生為目標讀者群，透過圖文書介紹文化中心工作角色，為每一個曾在中心工作過的團隊、工作人員及觀眾獻上最高敬意。

延續每年在戶外與民眾以藝術交陪概念，今年特別邀請驫舞劇場在10月12、13六日兩天17時45分以「自由步-一盞燈的景身」為主題，在星光音樂廣場演出。9月27日晚間19：00也將由明華園戲劇總團於假日廣場演出「皇上有喜」，為文化中心館慶暖身。9月28、29日信誼基金會以台南安平民宅常見避邪吉祥裝飾「劍獅」為主角，用小巧精緻的舞台打造安平小鎮古風情，透過操偶手的技巧，跟著劍獅經歷驚奇又有趣的尋劍之旅。

10月5日邀請當代傳奇劇場演出《英雄武松》，熟悉的故事情節融入目眩神迷的街舞與京劇身段、雜技與功夫，帶領大家進入一個華麗的武俠世界。10月6日安排國家兩廳院歌劇工作坊演出《三隻小豬＆木偶奇遇記》，透過英文演唱與表演，讓大小朋友一次欣賞到兩齣經典的童話故事。

其他包括「動物狂歡節-TASO互動式親子音樂會」、「巴赫納利亞‧臺灣秋季音樂會」、「國立臺灣交響樂團-【府城迴響】許石交響音樂會」、「明華園創團90週年代表作《大河彈劍》」、「不靠譜俱樂部-TASO全互動音樂會」、靈龍舞蹈團「遊戲」、清華閣周祐名掌中劇團「塔蘭姬‧艾妮」、風乎舞雩跨領域創作劇團「Identity」等節目，表演節目豐富多元。

配合館慶「敬劇場」主題，也在其他藝文空間特別規畫「劇場事」藝文講座系列，且為鼓勵民眾踴躍參與館慶活動，文化中心舉辦多項會員活動。

憑108年有價票券即可加入會員，也歡迎舊卡友回中心換新卡，館慶期間還加贈台糖長榮酒店O'Fun原創料理美學餐廳買一贈一優惠券，限量2000份。台糖長榮酒店也為文化中心35週年館慶研發【黑BOX鳳梨酥】生日禮盒即日起~11／30止，持文化中心35週年紀念卡，可享專屬優惠價270元，更多協辦單位推出的卡友、老票友優惠活動，機會難得不容錯過。（詳細資訊可上文化中心網站會員專區查詢）

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