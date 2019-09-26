看來「甜瓜」安森尼加盟籃網的可能性幾乎趨近於零了！《The Athletic》權威記者查拉尼亞26日報導，籃網已跟C.J.威廉斯簽下無保障合約，更接近簽下蘭斯湯瑪斯，聯盟規定的熱身賽20人名單即將額滿，代表甜瓜沒機會加盟籃網了。

C.J.威廉斯上季短暫替灰狼打過15場例行賽，場均2.6分、0.5籃板，至於蘭斯湯瑪斯上季效力尼克，場均4.5分、2.5籃板，籃網簽下這兩人的用意，無非只想利用季前訓練營測試看看，能否擠進新球季12人名單存有不小變數。

不過籃網高層這樣做，擺明就是對於簽下安森尼毫無興趣，就算包含杜蘭特、厄文在內的不少籃網球員，最近都跟高層表態希望可以簽下安森尼，可是隨著籃網在熱身賽的20人名單即將額滿，安森尼加盟籃網的希望等同宣告破滅。

自從去年11月遭到火箭釋出後，安森尼積極持續找尋新東家，也不斷出現在詹姆斯、保羅、厄文等球星夏季訓練當中，展現自己迫切渴望重返NBA的決心，可惜各隊高層似乎把他當作空氣，昔日「紐約之子」竟淪落到這種地步！

(中時電子報)