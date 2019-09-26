2019.09.25新聞深喉嚨 自家地盤採點送「米券」衝人氣 先助明文脫錢鎖 顧難保綠朝？

國民黨總統參選人韓國瑜，近日與行政院長蘇貞昌隔空對嗆，成各界矚目焦點。國民黨立委柯志恩坦言，民進黨實在是太會選舉了！因為總統蔡英文如今只要退居「第三線」就夠了，因為總統府、行政院、立法院加上市議員，統統在他面前幫擋子彈；而韓則被困在「黑韓產業鏈」中，裹足不前。

柯志恩在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》表示：「所以我們說民進黨很會選！我們蔡總統現在不是退居第二線，他是要退到第三線就夠了！因為從總統府、行政院、立法院再加上市議員，都有幫他在前面擋子彈。我們蔡總統，只要涼涼的在後面怎麼樣？撿撿槍、酸酸韓國瑜，偶爾再出來跑跑廟，他一切就解決了！」

柯志恩強調，蔡英文向來的形象，就是跑廟、撿槍，遇到什麼事只要冠上「一國兩制」、「大陸打壓」，8個字就都解決了！想當年競選時，蔡喊出「我們不要祈求中共的善意，要靠我們自己的國力」，那我們自己的國力又是什麼呢？我們還有國力能大談特談嗎？

不僅如此，柯志恩更痛批，在蔡英文大撒幣宣揚國艦國造的同時，他也同樣花無數金錢在維持南太平洋友邦，但結果呢？柯感嘆，這幾年來起碼在立法院見了索羅門群島總理3、4次，但人家還不是錢要一要，一聲不響跑了。

(中時電子報)