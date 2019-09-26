王菲和前夫李亞鵬的女兒李嫣，近日遠赴瑞士留學，小小年紀就獨自在外生活，李亞鵬25日受訪時，也吐露她的心情，雖然看了很心疼，但他依舊暖心安慰，希望能鼓勵女兒，沒想到卻被李嫣吐槽，讓現場記者都笑翻。

李嫣就讀的是世界上最貴的私立寄宿學校之一，1年學費高達10.7萬瑞士法郎(約335萬台幣)，每年只有250名學生可入學，就算有錢，還不一定就能讀，李亞鵬25日接受訪問時，談到女兒他表示談不上留學，表示孩子念初三，是「上學吧。」

而李嫣在朋友圈發了「悲傷逆流成河」，讓他看了很心疼，為了鼓勵女兒，拿自己同樣十幾歲離開家的經驗回「爸爸今天如果有一點點能力的話，都來自14歲離開家的堅持和眼淚。」未料立刻被女兒吐槽，「我不需要什麼能力。」全場記者聽後也笑翻。

網友看到父女間逗趣對話，也表示李嫣個性真的隨媽，「好像王菲會講的話」，還笑虧「她有媽媽爸爸，的確不需要什麼能力」、「一個媽媽就夠打趴一切了」。

(中時電子報)