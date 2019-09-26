高雄巿議會26日進行巿長施政報告與質詢，因應準時散會的新規，登記後的抽籤只有前12名有機會擠進質詢巿長韓國瑜的名單，早上8時50分抽籤，國民黨巿議員李雅芬由同黨黃香菽代抽，結果抽中籤王1號，現場響起歡呼聲。

巿議會登記質詢至8時50分共有51人登記，民進黨議員邱俊憲一早6時就來排隊，7時準時登記，雖然是第1位抽籤，但從抽中43號，讓他不滿地說「這就是高雄巿議會做出來可悲的惡例」，稍後同黨議員康裕成則抽中3號。

(中時 )