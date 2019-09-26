韓施政報告 李雅芬「被」代抽中1號 09:172019/09/26 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄巿長韓國瑜施政報告，國民黨巿議員黃香菽代同黨議員李雅芬抽中1號。（曹明正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄巿議會26日進行巿長施政報告與質詢，因應準時散會的新規，登記後的抽籤只有前12名有機會擠進質詢巿長韓國瑜的名單，早上8時50分抽籤，國民黨巿議員李雅芬由同黨黃香菽代抽，結果抽中籤王1號，現場響起歡呼聲。 巿議會登記質詢至8時50分共有51人登記，民進黨議員邱俊憲一早6時就來排隊，7時準時登記，雖然是第1位抽籤，但從抽中43號，讓他不滿地說「這就是高雄巿議會做出來可悲的惡例」，稍後同黨議員康裕成則抽中3號。 不能白眼了！黃捷沒抽到質詢氣噗噗 (中時 ) #2020大選 #總統 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 神父祝福韓 把台灣帶到更好的地位 01:152019/09/22 政治要聞 韓國瑜須切割國民黨 04:102019/09/22 時論廣場 韓朱首次公開合體 朱撇初選心結喊：團結挺韓！ 15:032019/09/22 政治 要朱點頭搭檔 韓要做4功課 04:102019/09/23 話題觀察 韓國瑜握兩勝選利器？他斷言：2020將成爽與討厭之爭 08:042019/09/23 政治 這兩天定成敗？李正皓曝韓國瑜最重要翻身仗要來了！ 09:402019/09/23 政治 唐湘龍：已聞到韓流再起的味道！ 08:352019/09/24 政治 「台灣媽祖」挺韓當總統！私下有料一面曝光 22:212019/09/24 娛樂 拚2020！趙少康建議韓要「望似人君」 洛杉基神回 08:172019/09/25 政治 不是周美青！命理師爆他才是韓最佳副手 原因是… 00:032019/09/26 娛樂 政治熱門新聞 陳揮文也受不了！嗆韓自己該檢討 - 政治 蔡英文論文真假？東大生稱找到證據了 - 政治 韓國瑜威力恐怖 大老驚：翻轉台灣投票的慣性 - 政治 第4槍斃命？ 蔡秀論文後 彭文正竟稱找到新疑點 - 政治 看傻了眼！藍委嘆民進黨真會選舉 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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