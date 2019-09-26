台鐵普悠瑪事故滿一年，國家運輸安全委員會從今年8月起重新調查本案，普悠瑪翻車事件司機員尤振仲相當不以為然。他質疑，今天送出去的資料是誰給的？如果重啟調查，還是用從這些單位給出去的資料來進行調查，還會有甚麼新的發現？假的資料、證據，能做出真實結果嗎？

尤振仲強調，「大家都知道我是二線支援一線的司機員，這一年我執勤73次，平均５天一次，當天事發時，我就接受檢查員的指示開始進行檢查，我有發現速度比較快，但非所謂的140，我身為駕駛員，不可能拿我生命開玩笑。」

尤振仲說，「當時我接到指示要我一直開到花蓮才有車換，是誰下的指示?當時的錄音檔為何那麼不清楚？請大家可以調閱其他車種音檔，也不會如此模糊不清。今天重新調查與補強部分，給出去的資料是誰給的，調查中還是從這些資料查，請問還能查到真的資料嗎？」

運安會主委楊宏智日前指出，委員會認為該普悠瑪案調查報告尚需補強，目前有六大面向需要加強，包括發車前若系統故障的處置管理；行車時列車動力時有時無的故障碼辨別、傳達與處置；主風泵歷年故障維修處置、ATP隔離程序、驗證及遠端監控；確認速度、煞車及傾斜角度；模擬真實軌道及列車車輛以比對現有數據。希望調查能在一年內完成。

(中時電子報)