今天普悠瑪事故司機尤振仲在記者會上再爆新的疑點，指出檢調單位說他沒有機械復位，又拒絕採集指紋證明，讓他質疑儀表開關等位置是不是有被動手腳。

尤振仲表示，檢調單位以機械紀錄為證據，指稱他沒有進行機械復位，然而事實上有做復位工作，當時他要求檢調採集指紋藉此證明，檢調卻不願採集，仍以機械紀錄為證。他質疑，沒有指紋證明，怎麼能清楚現場情況，質疑儀表開關等位置說不定事後都被動了手腳。

受害者家屬董曉玲表示，司機員一定有責任，但絕非像檢調機關所指都是司機責任，事件過後台鐵姿態越擺越高，只希望家屬錢領一領就沒事。發生如此重大的事故後，卻只有3人被起訴，不起訴的人卻都是與事件息息相關的關鍵人物，更別說前交通部長吳宏謀卸任後，竟還繼續擔任中華郵政董事長，對家屬而言並不公平。

台鐵產業工會指出，2017年為止台鐵內有高達54.6％的列車超過年限，車型老舊導致難以採購需要的料件，且因料件需自國外購買，耗時又花錢，各廠段有40％以上料件不能採購，而ATP故障狀況光2018年就發生332件，人力又缺少1950人，讓台鐵在此陋習文化下，出事都找司機、基層作為替罪羔羊。

(中時 )