印尼東部偏遠小島摩鹿加省（Maluku province）安汶島（Ambon）今日上午發生規模6.8強震，當局指出島上部分建築恐已毀損，現場畫面也顯示強震在建築物牆上震出大裂縫，居民緊急逃出房舍，所幸並無海嘯風險。
綜合亞洲新聞台（Channel News Asia）網站、路透社報導，當地時間上午8時46分安汶島東北方37公里處突然發生強震，印尼地球物理及氣象局（Indonesia's Meteorology, Climatology and Geophysics Agency）說地震規模達6.8，不過美國地質調查所（U.S. Geological Survey，USGS）量測地震規模為6.5，震源深度僅29公里。
印尼地球物理及氣象局發言人說，地震已造成當地部分建築物受損，印尼國家災害應變總署發言人阿古斯（Agus Wibowo）也說，島上一間大學建築物輕微受損，一座橋樑出現裂縫。
另外，根據當地居民上傳到網路上的現場畫面顯示，學校教室內磚瓦掉落情形頗為嚴重，牆壁上也出現大裂縫，學生已全數撤離。居民緊急逃出建築物，當地道路塞爆，交通打結。
島上一名法新社記者回憶地震發生時的驚悚瞬間：「當時我和家人還在睡覺，突然間整棟房子都開始搖晃了起來，地震真的很大，我們趕快衝出家門，然後看到鄰居們也都跑了出來，大家都很驚慌。」
主震發生過後，當地至今經歷了不少餘震。原先報導說地震震源在外海，最後印尼當局澄清震源實際上發生在島上。部分地區居民因太過驚恐，已自主撤離家園，當局正試圖讓民眾冷靜，目前官方仍在估算受損及人員傷亡情形，不過確定沒有發生海嘯的風險。
印尼位處環太平洋火環帶，經常經歷地震，去年北部蘇拉威西島遭逢規模7.5級強震襲擊，後續引發海嘯侵襲，造成4,300人死亡及失蹤。
文章來源：Strong 6.5-magnitude quake strikes eastern Indonesia: USGS Read more at https://www.channelnewsasia.com/news/asia/earthquake-strikes-eastern-indonesia-maluku-islands-11943828
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。