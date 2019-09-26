印尼安汶島（Ambon）26日上午8時46分發生規模6.8強震，當地學生嚇壞，趕緊逃出教室。

印尼東部偏遠小島摩鹿加省（Maluku province）安汶島（Ambon）今日上午發生規模6.8強震，當局指出島上部分建築恐已毀損，現場畫面也顯示強震在建築物牆上震出大裂縫，居民緊急逃出房舍，所幸並無海嘯風險。

Semoga saudara kita di Ambon dan sekitarnya diberikan keselamatan



Gempa kuat 6,8 SR pagi ini pkl. 07.46 Wita mengguncang Ambon, Maluku kepanikan warga dan kerusakan bangunan salah satu nya terliat di kantor milik Bosowa Motor, sejumlah tembok bangunan retak, kaca pecah pic.twitter.com/XggGTY84G4 — Putry 🕊️ (@Putri_1979) September 26, 2019

綜合亞洲新聞台（Channel News Asia）網站、路透社報導，當地時間上午8時46分安汶島東北方37公里處突然發生強震，印尼地球物理及氣象局（Indonesia's Meteorology, Climatology and Geophysics Agency）說地震規模達6.8，不過美國地質調查所（U.S. Geological Survey，USGS）量測地震規模為6.5，震源深度僅29公里。

JUST IN: 6.5-magnitude earthquake strikes eastern Indonesia, off the Maluku islands https://t.co/JUW6Y7jke7 pic.twitter.com/bTYhZoXMpe — CNA (@ChannelNewsAsia) September 26, 2019

印尼地球物理及氣象局發言人說，地震已造成當地部分建築物受損，印尼國家災害應變總署發言人阿古斯（Agus Wibowo）也說，島上一間大學建築物輕微受損，一座橋樑出現裂縫。

安汶島6.8強震在當地橋上震出裂縫。

另外，根據當地居民上傳到網路上的現場畫面顯示，學校教室內磚瓦掉落情形頗為嚴重，牆壁上也出現大裂縫，學生已全數撤離。居民緊急逃出建築物，當地道路塞爆，交通打結。

印尼安汶島26日上午發生規模6.8強震，當地學校牆壁磚瓦嚴重剝落。（圖／路透社）

島上一名法新社記者回憶地震發生時的驚悚瞬間：「當時我和家人還在睡覺，突然間整棟房子都開始搖晃了起來，地震真的很大，我們趕快衝出家門，然後看到鄰居們也都跑了出來，大家都很驚慌。」

主震發生過後，當地至今經歷了不少餘震。原先報導說地震震源在外海，最後印尼當局澄清震源實際上發生在島上。部分地區居民因太過驚恐，已自主撤離家園，當局正試圖讓民眾冷靜，目前官方仍在估算受損及人員傷亡情形，不過確定沒有發生海嘯的風險。

印尼位處環太平洋火環帶，經常經歷地震，去年北部蘇拉威西島遭逢規模7.5級強震襲擊，後續引發海嘯侵襲，造成4,300人死亡及失蹤。

(中時電子報)