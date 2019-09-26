民進黨立委陳明文在高鐵上掉現金300萬元，引發議論，嘉義地檢署已分案調查，並將於明(27)日下午首度傳喚告發陳明文次子陳政廷涉嫌「特殊洗錢罪」的資深媒體人黃越宏。為此，黃越宏今在社群媒體上PO出嘉檢刑事傳票，強調他接獲民眾爆料，300萬元疑為立委選舉的3支大型選舉看板「補貼」費用，而300萬丟在高鐵未取，疑為對方對「補貼金額」有意見，他明天將向嘉檢說明。

立委陳明文在高鐵上掉300萬元，引發各界議論，雖然陳明文次子陳政廷曾出面表示錢是要讓他到海外創業用，但說法啟人疑竇，疑團未解，不但嘉檢在媒體披露後的第一時間就分案調查，包括資深媒體人黃越宏也在4日到台北地檢署告發陳政廷涉嫌特殊洗錢罪。

高檢署基於偵查事權統一，指示北檢將案件移轉管轄至嘉檢，併案由嘉檢調查。據了解，嘉檢近來除調閱大批帳證資料及監視器畫面外，也曾傳喚陳明文說明。嘉檢並發出刑事傳票，將於明天下午以告發人身分傳喚黃越宏說明。

黃越宏今在其經營的「法治時報」網路版PO出嘉檢刑事傳票，他並在「法治時報」撰文，指他接獲民眾爆料，懷疑300萬元現金是給予立委選舉「補貼」，每支大型選舉看板「補貼」１００萬，３００萬就是「３支大型看板補貼」，3００萬現金置於高鐵上未取，有可能是對方對金額「不滿意」所致，他表示明天將向嘉檢說明，並請求檢察官深入調查這部分疑點。

(中時 )