這不是在演八點檔，而是真實發生的事件！台中有一男子某日得知自己懷孕12週的未婚妻竟遭其國小同學下藥迷昏強暴，事後未婚妻深覺無顏面對他還試圖自殺，面對這一連串風雨，男子不但沒有拋棄未婚妻且一路相伴，兩人如期完婚後，孩子也順利出生。俗話說善有善報，惡有惡報，現在男子與妻子如膠似漆，造成這一切的的罪魁禍首除遭重判九年另需賠80萬慰撫金。

據台中地院判決書指出，可嵐(化名)與被告朱男是國小同學。某日兩人相約一起到微熱山丘遊玩，想不到朱男居心叵測事先準備了含有FM2(第三級毒品，俗稱約會強暴藥)的奶茶贈與可嵐，趁藥效發作之際朱男便將可嵐帶至汽車旅館，獸行得逞。隨後朱男將仍在昏迷的可嵐帶回租屋處，慾望再度湧現再次侵犯了可嵐，全然不顧當時可嵐已有4個月身孕。

事後，可嵐懷疑自己遭下藥逕自前往醫院採尿檢驗有無毒物反應，並將自己遭到侵犯的事情告訴當時的未婚夫(現已結婚)。在可嵐確定自己真的被侮辱後，自認無顏面對未婚夫便拿美工刀割傷左臂，試圖自殺。慶幸的是，可嵐的未婚夫沒有拋棄她，兩人在事發幾個月後迅速完婚，可嵐的丈夫用行動告訴她，將會照顧她這一輩子。此外，兩人當時最擔心毒品會對胎兒造成影響，所幸孩子現已出生八個月，仍是十分健康。就像電視劇一般，這差點拆散一家三口的朱男遭到台中法院重判9年，另須支付80萬的慰撫金。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)