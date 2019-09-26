民進黨陣營深陷私菸案以及蔡英文論文案，昨(25)日立法委員黃國昌對私菸案提出最新說法，踢爆現任總統府發言人諮議「林家如」在私菸案中購買了37條菸，並且目前沒有被查扣，菸品流向未知，直接打臉總統府沒有政務或機要人員涉入的說法。

而這位「林家如」是誰？追查後發現，這位總統府發言人諮議，在23日的蔡英文博士論文原稿「開箱」記者會中有亮相；而黃國昌表示，林家如訂購的37條菸則是在機上訂購後，自行攜帶出關，因此未查扣；對此，北檢表示，目前私菸案北檢仍在偵辦中。

對於黃國昌的指控，總統府方面已經發布聲明稿回應，表示林家如的菸品屬於個人「機上免稅品購買」，台北地檢署也已於8月23日正式說明「未涉刑責」；而航班上的免稅品購買也與違法私菸案無關，根據檢方調查，機上購買免稅菸品的18人皆屬於個人消費行為，若有違規行為將屬於行政裁罰。

(中時電子報)