美國日前解密817公報的一份附帶備忘錄，指提供台灣武器會看大陸帶來的威脅而定。大陸外交部和國台辦26日皆對此回應，表示該備忘錄內容嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際關係基本準則，是完全錯誤和無效的。美方應該遵守的是中美三個聯合公報規定，而不是其單方面搞的什麼備忘錄。

美國前國家安全事務助理波頓8月30日簽署解密了1982年美國前總統雷根在“八·一七公報”簽署完畢後發送給前國務卿舒爾茨和前防長溫伯格的一份備忘錄。該備忘錄稱美對台提供武器的性能與數量完全依據中國大陸對台灣所構成的威脅而定，無論是數量還是性能，台灣相對於中國大陸的防衛能力都應該得到維持。

大陸外交部發言人耿爽26日表示，1972年發表的《中美上海公報》，1979年發表的《中美建交公報》，1982年發表的“八·一七公報”，爲中美雙方處理兩國關係包括臺灣問題確立了指導原則。其中，“八·一七公報”專門針對美國售臺武器問題作了明確規定。美方在這份公報中明確承諾，它不尋求執行一項長期向臺灣出售武器的政策；向臺灣出售的武器在性能與數量上將不超過中美建交後近幾年供應的水平；準備逐步減少對台灣的武器出售，並經過一段時間導致最後的解決。

他表示，事實充分證明，美方向臺灣出售武器嚴重違反中美三個聯合公報特別是“八·一七公報”的規定，違背美方自身作出的承諾，嚴重損害中美關係。

耿爽表示，美國內部單方面搞的所謂備忘錄，其內容嚴重違反“一個中國”原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際關係基本準則，是完全錯誤和無效的。

他認為美方應該遵守的是中美三個聯合公報規定，而不是其單方面搞的什麼備忘錄。我們強烈敦促美方恪守向中方做出的莊嚴承諾，恪守“一個中國”原則和中美三個聯合公報規定，停止干涉中國內政，停止售臺武器，妥善處理涉臺問題，以免繼續給中美關係和臺海和平穩定造成干擾和損害。

大陸國台辦發言人馬曉光26日重申外交部立場，表示美國內部單方面搞的所謂備忘錄，其內容嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際關係基本準則，是完全錯誤和無效的。

馬曉光說，兩岸關係和平發展是台海和平穩定的關鍵。美售台武器只會助長台獨分裂勢力的囂張氣焰，只會進一步破壞臺海和平穩定，兩岸關係和平發展是兩岸同胞的共同願望。

他表示，願意盡最大努力、以最大誠意爭取和平統一的前景，同時，捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移。他稱，中國必須統一，也必然統一。這一歷史大勢是任何人任何勢力都無法阻擋的。

(旺報 )