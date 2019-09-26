效力馬林魚的台灣好手陳偉殷，今(26)日在球隊先發投手對戰大都會2局爆7分的情況下，於3局下半相隔14天再度登板並中繼3局，失掉2分不過自分率小降至6.78。而馬林魚則在賽揚獎熱門得主狄葛朗(Jacob deGrom)好投壓制以及阿隆索(Pete Alonso)開轟之下，7局結束0比10落後。

馬林魚派出菜鳥投手道格(Robert Dugger)先發，首局就被大都會攻下3分，更在2局下半面對大都會怪物新人阿隆索時，被敲出3分炮，此為阿隆索本季第51號全壘打，再1轟就可追平洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)於2017年締造的新人年52轟大聯盟紀錄。

前2局狂失7分後，3局上半馬林魚終於派上陳偉殷，此為他相隔14天後再度登板，陳偉殷先後被坎諾(Robinson Cano)、羅薩利歐(Amed Rosario)、尼莫(Brandon Nimmo)敲出二壘安打失2分，不過此局送出2次三振。

第4局陳偉殷續投，面對上個打席剛開轟的阿隆索，內角變化球讓他擊成投手前滾地球出局，隨後連續抓2個出局數，此局讓對手三上三下；5局下半陳偉殷這次3顆好球三振坎諾，雖又被羅薩利歐敲安，不過仍安全下莊沒失分。

總計中繼3局比先發投手的局數還多，被敲4支安打失2分，自責分率從賽前的6.82小降至6.78，此戰最快球速93英里(約149.7公里)，主要使用直球搭配曲球及滑球。7局結束馬林魚以0比10落後。

(中時電子報)