高雄市議會今開議，市長韓國瑜赴議會進行施政報告，韓國瑜說，他執掌市府以來，有兩件工作決不敢忘，第一，辦好教育，下一代教育非常重要。高雄市府4700萬台幣置辦中央文雙語教育。台灣人才眾多，重視教育比什麼都重要。第二，照顧弱勢，278萬市民，身心障礙高達14萬，重度將近4萬名，因此，照顧弱勢也是高雄市府優先要做的。

韓國瑜說他上任後，感觸最深的一句話，就是「勿忘世上苦人多」，台灣的經濟停滯，各行各業都過得很辛苦，他認為，高雄這個經濟巨人，有太多太多可以發展的地方。人民對市府的期待越來越高，鐵打的衙門流水的官，所有的官員只有3條路進市府，第一，是選票，人民投票。第二，考試及格，高普考，第三，授予，政務官。韓也說，他人生有這機會，全心全意來幫市民打拼，他不敢大意。

對於交通改善工程，韓國瑜說，上任9個月來，已經重新鋪設220條路面，1月~7月，已完成新開闢道路面積41,694平方公尺。清淤水溝3000公里，雨水下水道檢視585公里、其中鋼筋裸露及混凝土表面剝落裂、牆面龜裂等有安全顧慮情況者計236處，將動支8000萬修繕。截至目前已修復66處，將陸續於108年下半年度完成修繕。

此外，毒品防制部分。防範毒品流竄，成立「涉毒兒童及青少年通報中心」，強化防制新興毒品進入校園、社區、職場及軍隊，跨局處公私協力建構綿密毒品防制網絡，進行校區、社區、職場及軍中分群分眾全面宣導，透過推動新世代反毒總動員系列活動，以決戰毒品入侵校園。毒防局截至108年7月共宣導279場次/10萬2,840人次，其中校園宣導32場次/6,491人次。

為落實韓國瑜「中英雙語政見」，高雄市教育局規劃「加強與國外高中、大學連結」、「開設托福、多益選修課程」、「聘請外師」及「英語教師小校共聘巡迴教學」4項策略，並辦理多元英語學習營隊活動，提升學生英語能力及學習興趣。並推動弱勢孩童的營養餐愛心餐券，已幫助6389位弱勢孩童。

觀光成績方面，今年度截至8月底，已有1940萬觀光人次，較去年增長17%。對於外界關注的愛情摩天輪計畫，韓國瑜說，目前已有3家企畫案送到市府，共有40家廠商有興趣來投入。

(中時電子報)