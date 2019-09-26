人事異動！蘆竹區長邱瑞朝與國民黨市議員張桂綿將於11月步入禮堂，原是喜事一樁，卻傳出地方人士擔憂「行政不中立」，職務因此「被調動」，邱瑞朝低調否認，但市長鄭文燦卻證實邱瑞朝喜訊並將調整職務，邱瑞朝與八德區長蔡志揚互調，時間點預計在地景藝術節收尾結束後。

根據了解，張桂綿的姊夫在區公所任祕書，區長又將與張桂綿結婚，地方人士跳腳，認為「區長應該是民進黨怎娶國民黨議員，以後區公所是不是被1人掌握，要怎麼做事？」不過鄭文燦認為，區長做事認真無關藍綠問題，職務調整並非違反利益迴避或相關行政中立、也非懲罰性等問題，反而是要借重他是八德邱家本地人優勢，為故鄉服務。

鄭文燦說，邱瑞朝在蘆竹區長任內做得很好，職務調整後也同樣任區長，近日將約談他與蔡志揚。

「區長的太太是議員，我也沒有辦法說好或是不好」，鄭文燦表示，結婚是個人的權利，「其他議員有意見，我只能盡力協調，讓大家滿意」。

邱瑞朝與張桂綿兩人保密到家，鄭文燦說，他也是無意間發現，某天邱瑞朝發早安圖，一般文字應該會寫「早起樂陶陶（桃桃）」，沒想到底圖是兩人合照，文字竟是「早起樂綿綿」，鄭說他覺得奇怪，之後就聽說兩人的喜訊。

(中時 )