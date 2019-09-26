有名嘴表示，國民黨內真心在幫韓國瑜的人只有前總統馬英九。不過，為了避免馬英九幫韓國瑜站台後又遭噓下台，馬辦表示，馬會全力輔選韓但考慮不為韓站台，避免給綠營見縫插針的機會！

馬英九8日參加韓國瑜在三重造勢活動時，致詞被韓國瑜進場打斷，還被韓粉噓，引發馬家軍槓上韓粉的窘況；10日兩人參加「國民黨台北市里長服務促進會授證典禮」，結果馬英九提前抵達，更上演10分鐘快閃，兩人沒機會碰到，造成外界認為兩人存在心結。這心結的破除直到15日在一場活動中，兩人相擁後才冰釋前嫌。

不過，為防這樣的情形再度發生，據《新新聞》報導，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，馬英九並未對遭噓下台事件放在心裡，未來仍會全力輔選韓國瑜，但是發現有些韓粉對馬的敵意，並未因韓馬互動而消失。為避免類似事件再度發生，給綠營有見縫插針的機會，原則上，「將建議馬盡量不要現身挺韓群眾聚會」。

蕭旭岑強調，馬站台本意是促進團結，為韓選情加分，但如果現在馬上台反而成為韓的麻煩，就沒必要這樣做。且雖沒站台，但馬會用其他方式來挺韓，必要同台時也會樂意幫忙，「相信韓應能諒解馬的苦心。」

(中時電子報)