一名男網友在臉書「「爆怨公社」發文「一上火車馬上怒火上來」，他憤怒說，搭火車一名女生坐在他靠窗的位置，便請對方讓座，不料對方不但沒打算起身，還嗆「換個位子而已有差嗎」，讓他瞬間暴怒，強硬奪回座位，接著再以一通電話擊退對方。

原PO補充表示，因為對方態度讓他不滿，更有種「把自己當公主」的口氣，若對方態度很好或東西多不方便，其實也會選擇跟對方換位子，但遇到這種人就「決不會讓步，堅持把位子討回來」。那名位女生見他態度強硬，才摸摸鼻子回到自己的座位。

原PO要回座位後，剛好朋友來電，於是他當着女子的面，抱怨起來，瞬間有種反擊的快感。

不少網友認同原PO的做法，認為女生太沒禮貌「有些人就是覺得理所當然」、「既然沒差就請她換位置啊」、「態度嗆就沒必要太客氣」、「如果態度好，你或許還會讓位」、「沒差那我幹嘛買票」。

(中時電子報)