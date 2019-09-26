林書豪在機場跟北京首鋼董事長秦曉雯(右)、總教練雅尼斯合影。(摘自北京首鋼微博)

林書豪25日下午搭機抵達大陸北京，正式宣告投入北京首鋼季前訓練，包含北京首鋼董事長秦曉雯、總教練雅尼斯都到機場親自迎接，根據《北京青年報》報導，林書豪此行還自己帶了按摩床，更爆料他的合約並未包含提前跳脫條款。

儘管這是林書豪離開NBA轉投大陸CBA的第1個球季，《北京青年報》記者宋翔表示，豪哥並未受到特殊待遇，仍跟其他北京首鋼洋將一樣住在王府井的公寓，飲食方面也跟球隊其他人一起，卻配合豪哥營養師制定的飲食計畫用餐。

為了展現自己重視CBA新球季程度，林書豪這次還特別帶著在美國使用的按摩床抵達北京，甚至還從台灣請來合作多年的按摩師羅師傅，儘管羅師傅並非一整個球季都待在豪哥身邊，卻至少每個月當中的半個月會幫豪哥進行復健與調養。

但讓豪迷比較失望的是，《北京青年報》爆料林書豪跟北京首鋼的簽約內容中，並未制訂提前跳脫合約條款，代表就算在球季中出現重返NBA機會，豪哥也只能打完CBA球季，才能回到NBA打球，展現豪哥想專心打完這1季決心。

無論如何北京首鋼新球季賽程已經提前公布，林書豪效力北京首鋼的處女秀，將於11月3日客場出戰天津榮鋼，主場開幕戰則在11月6日回到五棵松體育館遭遇山東黃金，至於首次遭遇北控的北京內戰戲碼，將於11月20日上演。

(中時電子報)