普悠瑪事故事發近一年後，司機員尤振仲今日首度出面召開記者會，交通部認為他有三大疏失，今年4月定調對其記大過並廢止火車駕照。然而尤振仲表示，他從頭到尾都聽從調度員指令，調度員卻推拖是聽錯他的回報，且對他有利的證據，如上班工作報單、運轉室錄影畫面、記憶卡、錄音檔、現場指紋等，通通不是憑空消失就是毀損，質疑台鐵局根本是上下串供。

交通部長林佳龍上任後要求加重普悠瑪行政懲處，針對尤振仲記大過並廢除火車駕照，交通部政次王國材曾表示，處罰尤振仲主要是因為他有三大疏失，包括發車前檢查時未要求換車、關閉ATP沒有通報、同時開車與修車。

然而尤振仲今日指出，發車前檢查時即發現列車故障，並向運轉室要求替換邊組，卻被以沒有替換編組為由拒絕，要求他照常發車。他也表示，在大溪路段被要求重新升降弓時，就請檢查員轉達調度員，他已將ATP關閉，且由於台鐵對外宣稱ATP具有遠端監控效果，因此他都以為確實調度中心有進行監控。

尤振仲表示，他都遵照調度員指令，一邊開車，也盡力排除故障，但調度中心卻以聽錯為由不承認，在他反應空壓故障、要求換車時，竟被聽成空調故障、旅客誤乘等，具有普遍常識的台鐵人員都應知道空調與動力無關，且駕駛艙與旅客隔離，不可能清楚旅客是否誤乘，調度員卻將他的反應聽錯的如此離譜，令他不可置信。

尤振仲指出，所有對他有利的證據都憑空消失，如在出車前反應故障的運轉室錄影畫面、記載當日狀況的工作報單、向調度員報備關閉ATP通聯紀錄、可確認傾斜功能是否作用的記憶卡、事故現場指紋證據等，他不斷要求檢調單位至現場採集指紋，檢調卻不願採集，僅以機械紀錄為證據，指稱他沒有進行機械復位，也要求立即公布錄音，但卻在事隔4個多月後才公布，且每個錄音檔案的修改日期都不同，質疑恐怕被動過手腳。

罹難者家屬范銘浚表示，台鐵前總工程司李景村曾表示，普悠瑪列車有問題，只要主風泵、電力有異常，列車傾斜功能就不會運作，也沒有任何防護機制，他也質疑，台鐵提供的普悠瑪出軌行車記錄影片造假，從畫面中可看出列車左右搖晃，影片更閃了一下，符合李景村所說的列車異常，且影片刻意模糊時間，不讓外界推測當時時速，痛批「台鐵高官只等誰釀災誰倒楣，反正不要在我任內就沒事。

(中時 )