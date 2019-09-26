據行政院主計總處105年婦女婚育與就業調查報告顯示，女性因結婚或懷孕退出職場後再復職，平均間隔長達5至6年，離開職場越久、重返職場難度越高，勞動力發展署因而推動「婦出江湖計畫」系列活動，協助曾因婚育、家庭照顧而退離職場的女性朋友做好就業準備。

而據勞動部國際勞動統計報告指出，107年我國女性勞參率於25至34歲年齡層達85％，然因結婚、生產、育兒及照顧家人等因素，勞參率隨年齡增加而下降，尤以50歲以後低於美、日、韓女性勞參率。

「婦出江湖計畫」包括企業人資研習、就業準備工作坊及婦女自主訓練獎勵徵選活動，如企業人資研習就針對彈性工時、多元工作模式、及相關勞動法規配套措施進行觀摩與交流，也邀請勞動部工作生活平衡獎及其他友善職場相關獎項得主進行經驗分享。

至於就業準備工作坊協助欲返職婦女了解自我職涯發展、建立返職信心、充實專業知能與就業準備，以加速重返職場。而婦女自主訓練計畫徵選則是鼓勵準備二度就業婦女提出自主訓練計畫參與徵選，還可以爭取2萬元的獎勵金。

(中時 )