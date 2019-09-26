除了通過有助鞏固台灣邦交國的《臺北法案》外，美國參眾兩院外交委員會也於25日通過另一條恐令大陸不滿的《2019年香港人權與民主法案》，該法除了修正原本相關法案外，更進一步授權美國總統可對破壞香港自由的相關人士進行制裁，但此法案向來被北京當局視為幹預內政。

《香港人權與民主法案》被認為是美國現有《香港政策法》的加強版，目前已得到國會兩黨兩院的支持。據《美國之音》報導，該法案要求美國務卿向國會提交年度報告，評估香港是否仍「足夠自治（sufficiently autonomous）」，繼續享受不同於大陸的特殊待遇。

該法案也要求國務院不應根據被捕記錄，對香港民主和平抗爭人士拒發簽證，以及要求總統制定制裁名單，對包括陸官員在內等侵蝕香港自治和法治的人士實施拒絕入境、凍結在美資產等形式的制裁。

此外，若《逃犯條例》修訂和23條立法通過，該法也要求總統制定策略，保障美國公民和企業免受威脅，包括重估美國與香港之間的引渡協議以及對香港的旅遊警示。

除了《香港人權與民主法案》，議員們還審議並通過其他多項涉及香港的法案和決議案，包括禁止向香港出口催淚彈和其他非致命人群管制產品的《保護香港法案》以及譴責大陸干涉香港事務、支援港人自由抗議權利的決議案。

據《南華早報》報導，該法案首先在眾議院外交委員會獲得一致通過，而參議員盧比奧向參議院外交委員會提出的相同法案也很快獲得通過。法案起草人之一眾議員史密斯（Chris Smith）的政策主任賽格尼普（Jeff Sagnip）表示，獲得通過這是重要的一步，並可能會在10月14日的國定假日「哥倫布日」之後，經全院通過。

對此，大陸外交部發言人耿爽表示，1984 年簽訂的「中英聯合聲明」，不該被作為干涉中國內政的理由。希望美國停止干涉中國內政，停止發表不負責任的聲明。陸官媒新華社也發表評論指出，美方指方試圖透過法案、以香港遏制中國，行徑與支持「疆獨」、「藏獨」及「台獨」的「套路」如出一轍，這會令違法暴力分子更加有恃無恐，香港亂局火上加油。

(中時電子報)