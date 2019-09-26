科技大廠遭受美國川普政府「反壟斷法」的指控，以及多位有望成為2020年民主黨總統候選人的批評，亞馬遜(AMZN)會是下一個可能被分拆的科技巨頭嗎？ 晨星最新的《消費者觀察報告》(Consumer Observer Repor)指出，短期內分拆的可能性很低。

越來越多政界人士呼籲加強監管甚至拆分美國大型科技公司，但晨星表示，不認為加強監管的壓力或其他因素會使得亞馬遜在短期內分拆，尤其是這類型的訴訟案通常會歷經漫長的調查和上訴過程。

晨星在報告中指出，在重新檢視折現現金流分析的長期假設，並導入分類加總估值法(Sum-of-the-parts valuation)來評估亞馬遜旗下的每個主要業務。

就晨星分析顯示，市場可能低估了AWS（Amazon Web Services） 和亞馬遜的廣告收益。晨星對AWS及亞馬遜的估值分別為5500億美元及1250億美元，並認為廣告業務是亞馬遜估值評估要素中最容易被誤解和低估的部分。

晨星在報告進一步指出，亞馬遜的線上零售業務仍具獲利增長潛能，預估亞馬遜北美地區線上零售業務的營業利益率在2028年將達到5.5％ (2018年為4.5％)，估計亞馬遜線上零售業務價值4500億美元。

至於實體店是亞馬遜發展其他業務的助力。晨星認為，有機食品超市Whole Foods和亞馬遜其他零售平台有助於將Prime會員帶到實體店，將付費會員業務帶來新的機會，這亦將有助吸引新的第三方供應商，及提供從不同途徑獲取的客戶資料。

晨星進一步指出，在經濟衰退的環境下，消費者將繼續使用亞馬遜，而非零售部門的持續增長只是有助亞馬遜業務更多元化。儘管晨星目前預測2020年全球消費趨勢將會放緩，但仍然相信亞馬遜在未來幾年的增長速度將超過大多數同儕。晨星同時認為，AWS和亞馬遜的廣告業務應該有助於亞馬遜抵抗下一次週期性衰退期，較2008年至2009 年經濟衰退期相比，更能強化亞馬遜廣泛的業務組合。

(工商 )