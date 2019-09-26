台灣高鐵（2633）26日表示，由於國慶疏運期間，旅客預購情形踴躍，為加強服務旅客返鄉、出遊，將於疏運期間（10月9日至10月14日）再加開6班次列車（南下4班、北上2班）。9月28日（六）凌晨零時起開放購票。

據統計，台灣高鐵在國慶疏運期間6天，共加開180班次列車，包括南下91班、北上89班，總計提供1,032班次列車的旅運服務，台灣高鐵指出，尚未購票旅客可透過公司網路訂位系統、智慧型手機購票系統或便利超商購票系統，查詢欲搭乘日期及時段指定區間仍有空位之列車車次，儘早規劃安排行程。

台灣高鐵表示，國慶疏運期間人潮眾多，呼籲旅客預先訂位，並多加利用全國一萬多家高鐵合作的便利商店、網路訂票系統、T Express手機購票系統等站外通路，提早完成付款、取票，到站即可直接進站搭車。疏運期間各車次均維持3至5節的自由座服務，持定期票、回數票或已開啟自動加值功能的悠遊聯名卡、一卡通聯名卡的旅客，可直接感應進站搭乘自由座。

(工商 )