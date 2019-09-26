928教師節快到了，要如何向敬愛的老師表達謝意？立法委員參選人黃馨慧平常中市西屯、南屯、地方跑透透之餘，特別發起「教師節感恩接龍」錄製影片感謝師恩。影片中敘述黃馨慧求學期間老師的諄諄教誨與鼓勵的小故事、感悟到人生不該自我設限，勇敢追夢、成就自己美好的未來。並「指名」下一位江啟臣委員延續「感謝師恩」接龍活動。

黃馨慧在影片中說，「在求學時期有幾位老師對我來講，對自己貢獻(影響)非常大。有一次考試，覺得自己考的還不錯，卻被老師叫去打手心，自己覺得很委屈」，並娓娓道來老師說「你的資質不止這樣，為什麼老是跟著人家屁股走？」當下突然體悟到，自己可以勇敢突破設制、勇敢超越自我，因此十分感謝老師的嚴格教導與諄諄教誨！

黃馨慧指出，每個人求學過程一定有印象深刻且感謝難忘的老師們，藉著一年一度教師節即將來臨，不妨寫一張卡片或打一通電話，將自己的感恩之情表達出來，讓辛苦的老師們知道，並彰顯老師們春風化雨的辛苦與功勞。

「教師節感謝接龍」活動，規則很簡單，透過一則感謝師恩小故事，表達對老師的謝謝之意，並指明下一位接續，師生間的千言萬語，藉由影片與文字的正向傳遞，無限延續下去，表達對老師們的無盡感恩，並提早祝賀教師節快樂！

(中時 )