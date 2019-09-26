台灣教授協會今日召開記者會發表高雄市長韓國瑜的論文賞析研讀，台教會會長賴振昌表示，31年前韓國瑜完成論文取得碩士學位。其論文精闢且大膽分析，提到中共統戰、一國兩制、反送中等等。賴振昌提到，青年韓國瑜是堅決反共，希望韓國瑜能秉持到底，不要昔日反共、今日舔共。

南社社長翁銘章表示，從碩士論文可以看出，青年時期的韓國瑜是堅決反共的，台教會對此非常予以肯定。翁銘章提到青年韓國瑜認為一國兩制明顯違憲。而且擔憂逃犯會由香港被引渡中國。對應當前的香港局勢，30年前的韓國瑜可以說是反送中的先知。

兩岸政策協會秘書長王智盛表示，過去韓國瑜就讀碩士期間，他的研究結果令人佩服。1988年的韓國瑜能夠精準預言30年後的香港局勢，也點出一國兩制的矛盾，讓人非常震驚。但現在的韓國瑜卻踏入中聯辦，實在讓人不經懷疑，青年韓國瑜和現在的韓國瑜到底是不是同一個人。

王智聖特別提到，現在的韓國瑜提到要支持九二共識，但三十年前的韓國瑜是反對的。當年的韓國瑜是大預言家，所提出見解幾乎和現在的蔡英文總統是相同的。但現在卻反其道而行，令人費解。

台教會表示，反送中抗爭至今已經三個多月，因此929當天的全台撐港反極權活動，台教會希望當年那位有理想有抱負的青年國瑜，也能夠出席參加活動，一起為香港加油。

(中時 )