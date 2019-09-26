真的很謝謝花蓮慈濟醫院！小珍珠的爸爸媽媽感謝院長林欣榮（右）醫療團隊。（王志偉攝）

剛出生的小珍珠（暱稱），有時竟「忘記呼吸」，透過X光與心臟超音波檢查，證實罹患開放性動脈導管，花蓮慈院小兒部主任張宇勳會診小兒心臟科裘品筠醫師，安排進行心導管栓塞治療。今天出生滿月康復出院，這也是花蓮慈院首例小兒心導管術式。

開放性動脈導管是先天性心臟疾病中較為常見的一種。裘品筠醫師表示，嬰兒在母體內（胎兒時期）使用體循環，其主動脈與肺動脈之間有一條相通的血管稱為動脈導管，在出生後 2~3 天會進行功能性閉鎖，開始了肺循環。約 90％的新生兒在出生 2 週內會進行結構性閉鎖，如未關閉，部份壓力較高的主動脈血會流入肺動脈，加入肺循環而引起肺充血，稱為開放性動脈導管，發生率為1／2000，約佔先天性心臟病的 10％。

在媽媽肚子裡待了37周的小珍珠，出生體重有2965公克，出生後不久醫護人員就發現，小珍珠有時候會「忘記呼吸」，在經過呼吸訓練後，還是有呼吸喘的問題，接著突然出現血便的症狀，後續體重一路下滑，父母說，因為前兩胎出生後都很順利，沒想到第三胎會遇到這樣的狀況，擔憂小小身體無法負荷，也擔心未來會留下疤痕。

裘品筠、劉俞暄醫師表示，開放性動脈導管目前約有9成5採傳統手術開刀治療，但手術費時約2小時，術後傷口恢復期較長，還會留下疤痕。考量到新生兒心臟脆弱且體重輕，為了避免開刀可能帶來的風險，決定從腹股溝「靜脈」進行心導管手術。

裘醫師說，手術前後時間不到一個小時，術後幾乎不留疤痕，反而是團隊在術前的準備比較耗時間。

「盡量不要讓她哭，避免增加心臟的負擔」，小兒部主任張宇勳表示，開放性動脈導管的嬰兒照顧上要很小心，隨時要注意安撫，而且新生兒的血管粗細大約只有零點一到零點二公分，要放入更小的阻塞器，完成心導管手術的難度很高，在這之前如果遇到類似的個案，家長只有外科手術與到外地接受治療兩種選擇。

(中時 )