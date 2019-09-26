台中市政府農業局為推廣高接梨新品種「寶島甘露梨」，輔導后里區農會於26日上午9時假台中市議會8樓川堂舉辦「108年度寶島甘露梨推介品嚐會」，現場規畫寶島甘露梨品種介紹與試吃品嚐活動，分享台中水果新風味。

農業局表示，新品種寶島甘露梨(品種權字第A01843號)為農民自行育種培植，經過20年努力，於2000多個雜交後代中篩選出之台灣高接梨優良新品系。

台中市為全國高接梨最大產區，氣候條件與生長環境皆適宜，所產寶島甘露梨果實大、果皮薄，果質脆嫩，香甜多汁，其抗病性強，耐儲藏，櫥架壽命長，果實切開後不易氧化變色，為相當具市場潛力與特色之新興農產品，推薦消費者選購嚐鮮。

農業局強調，該局積極行銷在地優質農產品，期待藉由本次活動讓消費者認識寶島甘露梨，增加其市場曝光度，同時推廣吃在當地、食在當季之理念，建立台中優質農特產品品牌形象，提昇競爭力並拓展銷售市場，協助台中梨產業更上一層樓，歡迎民眾一同支持在地農業，品嚐臺中當季好梨。

(中時 )