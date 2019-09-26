原來勇士總教練科爾是最早得知杜蘭特想要離開的人！科爾近日受訪被問到，當時假如聽到杜蘭特決定離開勇士，從1到10的驚訝程度有多少？他竟然毫不考慮回答，「是1，我一點也不驚訝。」更強調杜蘭特的離開，跟去年底內訌無關。

「我雖然沒有考慮太多，卻有感覺上個球季有些東西不一樣了，」科爾表示，「我們球隊內部失去一些衝勁，這並非是隨處可見的東西，大家總是提到那次卓雷蒙格林與杜蘭特的衝突事件，但我不認為那是大問題，而是自然發展結果。」

卓雷蒙格林在去年底的1場例行賽，跟杜蘭特爆發激烈口角衝突，兩人從場上一路吵進休息室，隨後就開始傳出兩人不和謠言，儘管格林與杜蘭特先後出面滅火，更強調兩人早已和好，可是杜蘭特離開勇士的爆料，從此就沒有停過了。

「我不清楚杜蘭特和勇士關係為何惡化，我真的不知道，」科爾表示，「我們現在處於一個完全不同的年代，球員希望迎接新的挑戰，以前球員傾向留在同一支球隊，很少自由球員選擇離開，特別是MVP或他的球隊具備爭冠實力。」

儘管並不訝異杜蘭特的離開，科爾卻沒忘記強調杜蘭特過去3季對於勇士的重要性，「假如沒有杜蘭特，我們無法贏得這兩次總冠軍！」

(中時電子報)