網友留言。（摘自批踢踢網頁）

今又有一民調公布，總統蔡英文以40.3%的支持度，大贏國民黨總統候選人韓國瑜的25.9%，兩人差距已達14.4百分點。韓國瑜跌破三成後，現已陷入能否保二成五底線保衛戰。

據《品觀點》今公布的民調，結果顯示，蔡英文以40.3%的支持度，遙遙領先韓國瑜的25.9%，兩人差距已達14.4百分點。現在不管是前副總統呂秀蓮或是前立法院長王金平參加選戰，基本上都無法影響大局。

分析支持韓的族群，可發現韓國瑜現在支持者不斷在流失，韓目前的優勢族群是在50-59歲族群、泛藍和居住在離島的三大類。

對於這個結果，批踢踢網友表示，「新！超級震撼！」、「韓退吧！陸軍，空軍全面潰敗，這場仗根本是送給DPP贏的。為何不放下，換上朱」、「25%的人都覺得是在黑韓啊，昨天的韓國瑜黑今天的韓國瑜，他們的韓國瑜每天都會重生」！

《品觀點》民調於9月23日至24日透過市話調查、網路調查，成功完成2,167份有效樣本(市話1,090份、網路1,077份)，信心水準為95%，抽樣誤差±2.11%以內。

(中時電子報)