國民黨總統參選人韓國瑜副手尚未決定，目前傳出被徵詢的人選也未正面表態，文化大學新聞系主任胡幼偉說，怎麼盤算自己的未來，是「菁英」願不願意做韓副手的深遠考慮因素。

胡幼偉說，如果做副手，韓若當選，菁英就要做四年、甚或八年的二把手。韓若當選總統，除非做得太差，勢必會再爭取連任，此時，這位副總統能跳出來批韓鬥韓，爭取成為2024的國民黨總統候選人嗎？說不通嘛！因為你自己也是韓陣營的人啊！要說韓第一任總統做得不好，難道做副總統的都沒有責任嗎？所以，一旦同意做韓副手，韓也勝選了，這位菁英可能就要再熬八年，才能自己出來選總統。

胡幼偉表示，反過來講，現在不做韓的競選搭檔，韓若沒當選總統，其聲望必然大降，菁英就可名正言順地爭取2024的黨內總統候選人資格。韓若當選總統，2023年國民黨必然要循例辦理黨內初選，決定2024年的國民黨總統候選人，菁英屆時仍可報名參賽，批韓鬥韓，也是名正言順的競爭過程。這樣算來，是不是就會得出，現在不做韓的副手，對自己比較有利的結論？如果只要等四年，為什麼要等八年呢？

胡幼偉指，有多少人能真正一心為國為民而不為己謀？政治人物的盤算，也許可以瞞過一般庶民，但一言一行的蛛絲馬跡，是稍加分析後，就能看出講什麼話或做什麼動作的背後心思了！

(中時 )