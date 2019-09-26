高雄巿長韓國瑜26日到巿議會施政報告，列出首富經濟、務實建設、樂活生活、國際接軌、青年城巿為施政重點，他強調，有2件工作在他腦海從來不敢忘記，1是辦好教育、2是照顧弱勢，這2件事如果做不好，市政府所有的努力都沒有用。

韓報告時表示，新巿府團隊心裡面一直有強大的壓力，肩膀上的責任非常的重大，到底今天高雄市民希望市政府能做到什麼程度？他覺得，巿政府將近9個月的時間做得非常、非常多的事情，可是人民的期待是越來越高，我們時常講一句話叫做「鐵打的衙門流水的官」。

高雄市政府存在這裡幾十年，巿政府的團隊包括市長本人以及所有的官員只有3條路徑進到巿政府，如果每一個公務人員了解到自己的角色跟有限的生命，他的做法跟想法一定會改變。

哪3條路憑什麼進到高雄市政府？第1靠的是選票，就像他本人跟各位議員，是因為人民的託負，選票投給我們，才有機會來服務高雄市。第2條路是考試及格，有很多事務官是靠的高普考，因為考試，才有機會為人民來服務。

第3條路是授與，也就是一般所謂的政務官或者約聘僱人員，因為長官把這個機會給了你，聘請了你，才能進到政府單位服務。

不管是選票、不管是考試、不管是授與，人生有這個機會來到政府部門服務，只有1個目標「全心全意來幫市民來打拼」。

他說，這段時間市府團隊做了非常多的衝刺跟努力，很多數字可以證明，光馬路就重新鋪平了將近220條、水溝清了3000公里，各種招商引資、觀光以及賣農漁產品等，但市民朋友會滿意嗎？因為期待會越來越高，所以市府團隊各方面的努力都要小心翼翼。

韓說，巿政府跟議會都有市民朋友巨大的壓力，就是希望生活能變得更好、更好，市府團隊在他擔任巿長雖然做的這麼多事情，但有2件工作在他腦海之中從來不敢忘記，第1是辦好教育，第2是照顧弱勢，這2件工作做不好，市政府所有的努力都沒有用。

(中時 )