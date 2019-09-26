昨（108）年7-8月期統一發票於（25）日開獎，獎金1000萬元特別獎中獎號碼為「45698621」、獎金200萬元的特獎中獎號碼為「19614436」。萊爾富開出特獎200萬元1組，而且只花10元購買1份報紙，就中了200萬元。

今年7-8月期統一發票昨日開獎，獎金1000萬元特別獎中獎號碼為「45698621」」，獎金200萬元的特獎中獎號碼為「19614436」，3組頭獎的中獎號碼分別為「96182420」、「47464012」、「62781818」，另增開2組獎金200元的六獎，中獎號碼分別為「928」、「899」。萊爾富本期則開出特獎200萬元1組。

萊爾富表示，繼今年3-4月分別在北縣興南店，和北市正台店開出2組特別獎1000萬元、新竹竹森店開出1組特獎200萬元，今年7-8月在楊梅新梅門市開出1張特獎200萬元發票。

萊爾富也是全台首家開放中獎發票可至店裡兌換商品的超商，將自10月6日起至12月3日止，推出「中獎發票萊兌換，優惠好禮三選一」方案，消費者可持中獎發票(五獎、六獎)，至全台萊爾富門市兌換，可享「指定商品享優惠價200元」等。

(中時 )