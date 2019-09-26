大陸國台辦25日邀集台企聯舉行座談，國台辦主任劉結一在會上表示，將繼續落實惠台31條措施，率先同臺灣同胞分享大陸發展機遇，爲台灣同胞台灣企業提供同等待遇，幫助大家實現更快更好發展。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會25日在北京召開臺商座談會。國務院台辦主任劉結一、副主任裴金佳，發改委、工信部、財政部、商務部、人民銀行、海關總署、稅務總局、市場監管總局等部門業務負責人，及全國台企聯主要會務幹部及部分臺企代表出席會議。

與會台商台企代表與有關部門就臺企參與國家發展戰略、分享改革開放機遇、拓展內需市場、加快轉型升級等議題深入交換意見。

劉結一在講話中表示，我們深入貫徹落實習近平總書記在《告臺灣同胞書》發表40週年紀念會上的重要講話精神，在對台工作中貫徹好以人民爲中心的發展思想，對台灣同胞一視同仁，像爲大陸百姓服務那樣造福台灣同胞。

劉結一高度肯定台胞台企爲大陸經濟社會發展作出的重要貢獻，將繼續落實落細31條措施，率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，爲台灣同胞台灣企業提供同等待遇，幫助大家實現更快更好發展。

(旺報 )