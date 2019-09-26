蔡英文總統（中）今天參加世界台灣商會聯合總會年會，提到會在最適合的時候，提出最佳的人選。（賴佑維攝）

蔡英文總統今天參加世界台灣商會聯合總會年會，針對媒體蔡賴配是否露出曙光？蔡總統表示，黨內團結沒有問題，和賴的溝通也沒有問題，更會在最適當的時候提出最佳人選組合。

有媒體詢問，日前的國安會議中，提到還可能有斷交的風險，另外美國有通過台北法案。蔡總統表示，選舉期間不能排除任何可能，這段時間已經請外交部加強多方面作業，務必全面鞏固邦交。她也說，很多理念相近、支持台灣的國家，也在各方面幫助我們，強化國民的信心。

關於反送中議題，有在台港生因為聲援反送中，在學校遭到陸生攻擊。蔡總統說，我們是民主國家，可以包容不同的意見，但是不能接受暴力，相信主管機關會積極的處理這些事情。

25日蔡總統也選論文聽的歌，媒體也好奇總統為什麼會選那些歌，有沒有想到論文的事情？蔡總統說，幕僚一直逼她說都聽什麼歌，不過她不同年代聽不同的歌，因為念書的時候，廣播都放Sheena Easton的歌，所以才會選擇她的歌聽。蔡總統又說到，廣播裡頭介紹鄧麗君的時候，提到在亞洲鄧麗君就等於在英國的Sheena Easton，所以印象特別深刻。

另外25日有立委爆料，指有人在專機買了37條菸。蔡總統則說，這件事情和目前司法機關調查的私菸案是不同性質。目前司法調查的9700多條，有涉及刑事調查，至於飛機上的免稅商品，沒有涉及刑事責任，不過在行政罰有必要進行懲處。相信主管機關都會做相關的調查，並且進行懲處。

另外普悠瑪事件的司機，認為事件沒有調查清楚。蔡總統說，會請行政院特別注意，督導主管機關注意當事人的書法，務必在處理過程沒有偏頗，能夠完成調查。

也有媒體詢問，前行政院長賴清德25日北上，大家也關注總統和賴清德的會面，也是否蔡賴配露出曙光？蔡總統說，黨內團結沒有問題，和賴清德的溝通也沒有問題，也會在最適當的時候會提出最佳的人選組合。

(中時 )