李奕德宣誓就職嘉義市議員，市長黃敏惠祝賀。（廖素慧攝）

李奕德宣誓就職嘉義市議員，嘉義市小英之友會執行祕書簡慈瑩送花祝賀。（廖素慧攝）

李奕德宣誓就職嘉義市議員，副議長蘇澤峰主持，嘉義地院庭長洪嘉蘭監誓。（廖素慧攝）

李奕德宣誓就職嘉義市議員，多位議員觀禮祝賀。（廖素慧攝）

嘉義市議會第10屆議員褫補當選人李奕德26日宣誓就職，副議長蘇澤峰主持，嘉義地院庭長洪嘉蘭監誓，市府一級主管觀禮，觀禮的人眾多，場面熱鬧，喜氣洋洋，本屆22位議員全部到位，市長期許府會共同為市政打拚。

李奕德說，有機會褫補當上議員，一定會做好，不負從政的初衷，感謝鄉親及支持者一路相挺、送暖，不忘大家的恩情。由於李奕德是嘉義市小英之友會上屆理事、本屆顧問，小英之友會特地組團觀禮並送花祝賀。

市長黃敏惠致賀表示，市政工作需要議會的監督與指導，李議員雖然晚了半年進入議會，但長期跑基層深知民意，一定能反映民意。

議長莊豐安出國，宣誓典禮由副議長蘇澤峰主持，法院庭長洪嘉蘭監誓，張榮藏、張秀華、王美惠、傅大偉、鄭光宏、陳姿妏、蔡永泉、李忠曆、凌子楚等議員到場觀禮祝賀，場面熱鬧。

嘉義市前副議長郭明賓去年在東區議員選舉涉及賄選，嘉義地檢署提起當選無效之民事訴訟，嘉義地院一審判決郭當選無效，郭不服上 訴，台南高分院5日駁回，確定郭當選無效，李奕德去年參選東區議員得到3176票，由中選會公告遞補議員。

嘉義市本屆議員有23席，西區12席、東區11席，因有議員涉賄選案，西區減為11席，全部席次成為22席，李奕德宣誓就職，全員到齊。

(中時 )