山城發展再下一城！繼「豐富專案」7月開工，整合金融服務專區、國民運動中心、住宅及商業區將成為豐原發展的門戶新核心區，台中市政府也啟動延宕2年的豐原轉運中心，目前已完成招標，結合地上轉運中心功能，在豐原車站東站興建多目標立體停車場，串連鐵、公路運輸服務，並提供汽、機車停車空間，預計110年底完工，將再活化豐原發展。

交通局長葉昭甫說，豐原轉運中心工程106年即編列預算，規畫初期因地下管線等因素延宕近二年，盧秀燕上任後指示交通局積極推動，多次邀請專家學者召開會議研討，並極力協商各管線單位自費限期遷移所屬管線。

另於今年7月5日召開地方說明會，依民意計畫興建兼具轉運、商場及停車場功能的轉運中心，並密集召開審查會議，終於今年8月21日上網辦理公開招標作業，取得建造執照，9月24日完成招標。

交通局表示，將在豐原車站東站停6用地打造的豐原轉運中心，面積約1公頃，為求土地效用最大化，交通局透過公共設施用地多目標使用辦法，將轉運中心結合商業及停車場開發立體停車場，成為繼台中火車站轉運中心後，配合鐵路高架化以及大眾運輸路網規劃發展的第二個轉運中心，大幅強化豐原區大眾運輸服務。

交通局說，此案工程決標價為6億968萬元，預計110年底前完工，除一樓為8席公車轉運站、二樓為商場外，停車場約可提供汽車格301席，機車格849席，同時建物也預留結構供未來向上增建，以符地方發展需求。

交通局強調，正動工中的「豐富專案」，定位為帶動豐原發展的門戶新核心區，將引進運動服務業、運動體驗行銷、運動科學研究等相關產業進駐，配合豐原國民運動中心、金融服務專用區及商業區等整體開發，朝向「運動產業園區」發展，總開發面積達5.51公頃，未來加上豐原轉運中心完工後相輔相成，將大力提升豐原發展。

(中時 )