莊郭吉阿嬤（右2）分享養生之道，多走路，讓身體動一動。（許家寧攝）

基隆市長林右昌（右）重陽敬老探望101遂人瑞賴曾茶（中）母女。（許家寧攝）

重陽節將近，基隆市百歲人瑞有73人，人瑞比例高居全台第二，基隆市長林右昌25日探望年滿101歲的賴曾茶、莊郭吉兩位阿嬤，祝福兩人健康呷百二，莊郭吉分享長壽秘訣「身體多動動」，里長還形容阿嬤現在到菜市場買菜，「走好像用飛的！」

賴曾茶的女兒已經80歲，母女兩人都駐顏有術，讓林右昌直呼，看不出實際年齡，賴的孫媳婦說，阿嬤初一、十五吃素，三代同堂生活和樂恬適。莊郭吉兒孫滿堂，她抱著「乾仔孫」（曾孫）分享養生之道就是多做家事，讓自己身體動一動。

林右昌致贈6000元紅包及總統蔡英文送的金鎖片，市府今年敬老禮品特別挑選超音波清洗機，讓老人能徹底清洗假牙、老花眼鏡、首飾等，方便又實用，確保長者在使用上安全潔淨無虞，維護身體健康，持續打造基隆成為一個宜居的高齡友善城市。

林右昌說，基隆百歲以上人瑞密度都僅次於台北市0.1787％，為台灣本島第二高，其中基隆最年長的百歲長者為1909年出生，目前住在信義區的申老爺爺，足歲年滿110歲，比中華民國還早誕生，也是全國目前僅有4名110歲以上人瑞爺爺之一。

基隆老人比例逾16％，今年符合敬老年齡長者有6萬3500多人，每人發放重陽禮金1000元，百歲以上長者73人，加發6000元及敬老禮品；富民里長吳明宗說，百歲人瑞很難得，建議禮金取諧音「吃百二」加碼到1萬2千元，林右昌允「努力看看」。

(中時 )