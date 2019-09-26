2019.09.25新聞深喉嚨 自家地盤採點送「米券」衝人氣 先助明文脫錢鎖 顧難保綠朝？

國民黨總統候選人深陷「挖石油」風暴，與行政院長蘇貞昌、民進黨議員火爆對嗆。新北市議員葉元之感嘆，今年簡直是被民進黨「偷走了選舉」！因為所有國防、兩岸、外交、財金、教育政策都不見討論，每天就只有「黑韓」與「白韓」相爭，彷彿只有這兩派人在選舉。

葉元之在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》表示，「黑韓產業鏈」對韓國瑜窮追不捨，搞得所有國防、兩岸、外交、財金、教育政策都沒人討論，大家每天討論的都是些很無謂、微小的事，像是「韓國瑜到底去年有沒有講太平島挖石油」。

葉元之痛批，到底「太平島挖石油」這句話的這幾個字，用詞精不精準，與他當總統會不會治國，有什麼關係？連韓國瑜自己都曾公開表示，現在黑韓的速度變得非常快！台灣民眾回想上週黑韓在吵什麼議題，搞不好都回想不起來了，因為每天都有新的！

不僅如此，葉元之更感嘆，難道4年後我們回想今年的選舉，就是「黑韓」跟「白韓」的對決嗎？這樣真的很可悲！若我們選舉變成這樣，等於民進黨把我們今年的選舉給偷走了，選民的權益也被埋葬。

(中時電子報)