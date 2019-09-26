財政部公布最新一期2019年7~8月統一發票中獎號碼，7-11共有2位獲得千萬大獎、4位200萬得獎者；另外，雲端發票專屬獎有2位百萬得主；而全家便利商店本期開出1組千萬元、特獎200萬元開出1組。

7-11千萬大獎，其中一人在台北市松山區民復門市購買10元報紙、一人在高雄市三民區坎城門市購買258元飲品等商品。特獎200萬元共有4位得獎者，一人在金門縣金沙鎮陽翟門市購買63元零食、巧克力、一人在新北市永和區添丁門市購買25元飲品、一人在新竹市竹城門市購買共82元牛奶與飯糰、一人在苗栗縣公館鄉館福門市花費10元買紅茶。

另外，7-11的2位雲端發票專屬獎百萬得主，一人在新北市蘆洲區華安門市購買共116元的布丁、飲品與涼麵；一人於基隆市仁愛區極上門市購買55元飲品。

全家開出1組特別獎1000萬元，於台中市的大雅清泉店，花費225元購買奶茶、民生用品等。特獎200萬元開出1組，於北市興德店開出，消費者花費40元購買椰子水一瓶。此外，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，全家也開出3組，分別獎落於新莊北醫店、龍普店和光輝店，消費者多半買飲料、零食、民生用品。

(中時 )