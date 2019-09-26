2017年離開馬林魚的前總裁山森(David Samson)，日前才在媒體面前說陳偉殷是他心中最糟的5張合約之一，這次山森談到那些從馬林魚農場交易出去的球員，今年在別隊貢獻了58勝，陳偉殷又無辜遭殃，他說被認為是失敗的交易是因為，「不知道陳偉殷會成為災難。」

馬林魚農場培養出來的潛力投手，在2014至2017年間交易出去，結果不約而同在今年發光發熱，包含洋基今年狂拿18勝的赫曼(Domingo German)、在紅人拿15勝的卡斯提歐(Luis Castillo)、為教士及紅人各奪9勝的帕達克(Chris Paddack)及德斯可拉法尼(Anthony DeSclafani)，以及在海盜貢獻7勝的威廉斯(Trevor Williams)，5人總計在今年拿下58勝(35敗)，比馬林魚本季僅拿55勝還多。

根據《邁阿密先鋒報》報導，山森在媒體前透露這些交易背後的故事，其中2016年用帕達克向教士換來羅德尼(Fernando Rodney)，就被他認為是「一分鐘都沒有猶豫的交易」，不過羅德尼來到馬林魚後，自責分率從在教士時的0.31飆漲到5.89，但他卻認為當時並沒有做錯。

「我們當時有費南德茲(Jose Fernandez)和陳偉殷，放棄了一個不知道能不能養成的先發投手(帕達克)，換來一個能鎖住戰局的終結者(羅德尼)，當時沒有理由不做這筆交易，不過當時不知道陳偉殷會成為災難。」山森在訪問中這麼說。

(中時電子報)