國安局召開會議指大陸介入台灣選舉，政治操作就是「拉白打綠」，支持第三勢力瓜分民進黨選票，台北市長柯文哲26日嘲諷，上面就寫輔選會報就好了。

國安會「因應兩岸關係新情勢專案小組」日前召開會議，提出「中國升高對台威脅與介選之綜合研析」專案報告，報告指出大陸對台政治操作，包括拉白打綠，支持第三勢力分散民進黨票源，切斷綠營金脈。

柯文哲今被問到此事時表示，市府晨會輿情會報，聽到這個內容他第一個反應問說，這是哪一個媒體，是《自由時報》的社論還怎樣？

他說，國安會這分報告上寫直接寫「輔選會報」就好了。

此外，外界認為此舉是要把柯文哲打成中共同路人，柯說，這也是一個淪落、沉淪，大陸從1996年就很想介入台灣選舉，但每次都槓龜，愈幫愈忙，他認為，大陸應該也學乖了，現在對台灣選舉應該睜大眼睛在看，也不太敢出手，因為就以前經驗，每次介入都反效果。

(中時 )